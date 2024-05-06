В казачью дружину Таганрога требуются дружинники

Казачья дружина Таганрога ведет набор дружинников. Соискателям обещают зарплату от 22 тысяч рублей в месяц, обеспечение формой и другие гарантии.

В числе основных гарантий дружинникам — официальное трудоустройство в соответствии с действующим трудовым законодательством, заработная плата от 22 000 рублей в месяц, компенсационные и стимулирующие выплаты, обязательное медицинское и социальное страхование, страхование жизни и здоровья, обеспечение форменным обмундированием.

В обязанности дружинника входит содействие в работе органам местного самоуправления:

патрулирование по установленным маршрутам;

участие в обеспечении безопасности граждан;

участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, в совместных рейдах с представителями муниципальных образований; правоохранительными и природоохранными органами.

Какие требования предъявляются к кандидатам в казачьи дружинники? Это:

гражданство Российской Федерации;

возраст от 18 лет;

членство в местном казачьем обществе, внесенном в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

образование не ниже среднего (общего);

годность по состоянию здоровья;

отсутствие судимости у кандидата.

По вопросам трудоустройства в казачью дружину обращаться по телефонам: 8(863) 240-54-39; 240-57-84.

Фото из архива ГКО «Таганрогское»