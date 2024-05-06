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В казачью дружину Таганрога требуются дружинники

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Казачья дружина Таганрога ведет набор дружинников. Соискателям обещают зарплату от 22 тысяч рублей в месяц, обеспечение формой и другие гарантии.

#Работа

В числе основных гарантий дружинникам — официальное трудоустройство в соответствии с действующим трудовым законодательством, заработная плата от 22 000 рублей в месяц,   компенсационные и стимулирующие выплаты, обязательное медицинское и социальное страхование, страхование жизни и здоровья, обеспечение форменным обмундированием.

В обязанности дружинника входит содействие в работе органам местного самоуправления:

  • патрулирование по установленным маршрутам;
  • участие в обеспечении безопасности граждан;
  • участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, в совместных рейдах с представителями муниципальных образований; правоохранительными и природоохранными органами.

Какие требования предъявляются к кандидатам в казачьи дружинники? Это:

  •  гражданство Российской Федерации;
  •  возраст от 18 лет;  
  • членство в местном казачьем обществе, внесенном в государственный реестр   казачьих обществ в Российской Федерации;  
  • образование не ниже среднего (общего);
  • годность по состоянию здоровья;  
  • отсутствие судимости у кандидата.

По вопросам трудоустройства в казачью дружину обращаться по телефонам: 8(863) 240-54-39; 240-57-84.

Фото из архива ГКО «Таганрогское»

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казаки работа в Таганроге
Таганрогская правда
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