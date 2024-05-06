В казачью дружину Таганрога требуются дружинники

Казачья дружина Таганрога ведет набор дружинников. Соискателям обещают зарплату от 22 тысяч рублей в месяц, обеспечение формой и другие гарантии.
В числе основных гарантий дружинникам — официальное трудоустройство в соответствии с действующим трудовым законодательством, заработная плата от 22 000 рублей в месяц, компенсационные и стимулирующие выплаты, обязательное медицинское и социальное страхование, страхование жизни и здоровья, обеспечение форменным обмундированием.
В обязанности дружинника входит содействие в работе органам местного самоуправления:
- патрулирование по установленным маршрутам;
- участие в обеспечении безопасности граждан;
- участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, в совместных рейдах с представителями муниципальных образований; правоохранительными и природоохранными органами.
Какие требования предъявляются к кандидатам в казачьи дружинники? Это:
- гражданство Российской Федерации;
- возраст от 18 лет;
- членство в местном казачьем обществе, внесенном в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- образование не ниже среднего (общего);
- годность по состоянию здоровья;
- отсутствие судимости у кандидата.
По вопросам трудоустройства в казачью дружину обращаться по телефонам: 8(863) 240-54-39; 240-57-84.
Фото из архива ГКО «Таганрогское»