Главная » Город

В кадетской школе Таганрога отметили День защитника Отечества

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Торжественное мероприятие прошло в школе № 6 накануне праздника.

Город

Актовый зал был украшен фонтанами шаров в цвете российского триколора, баннерами по теме праздника и приближающегося 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь собрались учащиеся кадетских классов школы, педагоги и почетные гости, чтобы вспомнить героические страницы нашей истории и подвиги участников СВО.

Под звуки «Марша Преображенского полка» в зал вносят флаг России. Ведущий напоминает о том, что Президент РФ Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся. Звучит гимн Российской Федерации.

В своем выступлении заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева поздравила всех присутствующих с праздником и пожелала ребятам быть достойными своих предков и с честью нести гордое звание «Кадет».

Педагогический коллектив и учащиеся школы чтят память героев-выпускников, отдавших жизнь за Родину. Присутствующие посмотрели трогательный фильм о погибших ребятах, с честью исполнивших свой воинский долг и навечно вписавших свои имена в списки героев-выпускников школы № 6. Это Алексей Луповка, Дмитрий Петриченко, Алексей Нетреба и Вячеслав Миков. Зал поднялся и почтил «Минутой молчания» память всех, кто защищал нашу землю в разные исторические эпохи.

Кадеты достойно продолжают дело своих старших товарищей. Они активно участвуют в поисковых и волонтерских отрядах, ухаживают за памятниками и захоронениями погибших воинов, демонстрируют достижения во всероссийских и региональных смотрах-конкурсах. Неоднократно являясь победителями и призерами региональных и Всероссийских, конкурсов, олимпиад, смотров, школьники одерживали победу в сборе военно-патриотических клубов и кадетских корпусов «Союз – Наследники Победы». Отделение 9 «В» класса — победитель Всероссийского конкурса строя и песни «Сыны и Дочери Отечества» — продемонстрировали элементы строевой подготовки.

«Молодцы, кадеты, – отметила начальник управления образования города Ольга Морозова, обращаясь к директору школы депутату городской Думы Оксане Муразян».

Кадетское движение имеет славную историю и есть большая уверенность в том, что кадеты этой школы еще принесут славу родному городу и донской земле, вырастут воспитанными в духе благородства и воинской чести.

В завершение программы школьники исполнили «Кадетский вальс», ставший символом кадетской культуры и напомнивший всем собравшимся об основных ценностях русских воинов — взаимной поддержке и честности, дружбе, беззаветной любви и преданности к своей Родине.

Анатолий Ивашов, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

23 февраля День защитника Отечества праздник школы Таганрога
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru