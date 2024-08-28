В Историко-краеведческом музее Таганрога прошла презентация альбома-каталога «Великая Фаина»

27 августа, в день 128-летия нашей землячки, народной артистки СССР Фаины Раневской в Таганроге прошла презентация уникального издания — альбома-каталога «Великая Фаина».

Презентация состоялась в Историко-краеведческом музее (Дворце Алфераки). В мероприятии приняли участие министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев и почитатели таланта актрисы.

«Десятки ролей на сцене и около тридцати — в кино. Не так много, но каждая из них, каждая реплика, чаще всего придуманная ею самой, остается в памяти. Каждая роль второго плана становилась для зрителей главной», — отметил, открывая презентацию, Андрей Фатеев.

Альбом-каталог «Великая Фаина» — это 240 страниц уникального материала: фотографии, документы, статьи, рассказывающие о периоде жизни актрисы в Таганроге. В издании представлена биография, истории из записных книжек с личными зарисовками Фаины Раневской, воспоминания современников, которые с ней общались.

«Выпуск альбома-каталога — результат кропотливой работы научных сотрудников Таганрогского музея-заповедника. Отмечу, что помощь в издании оказал директор предприятия «Полимерпром» Геннадий Бородин, что ещё раз подчеркивает участие бизнеса в реализации важных для города проектов. Уверен, что данное издание не оставит никого равнодушным. Это наша история и наша память о великой землячке», — подчеркнул Андрей Фатеев.

На презентации автор текстов «Великой Фаины», старший научный сотрудник Таганрогского музея-заповедника Татьяна Артюшкина познакомила с содержанием издания, рассказала о трудностях исследовательской работы, отчасти развенчала мифы, связанные с личностью Фаины Григорьевны, приоткрыла завесу тайны первых лет жизни актрисы.

Выпуск альбома-каталога «Великая Фаина» – значительный шаг к созданию музея, посвященного известной таганроженке. Открытие экспозиции в доме, где прошли детство и юность Фаины Раневской, запланировано на 2028 год.

Фоторепортаж Анатолия Ивашова