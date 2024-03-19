В институте Таганрога пройдут мероприятия форума Общества «Знание»

В пятницу, 22 марта, на площадке Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) пройдут мероприятия форума «Российский Крым: десять лет спустя», приуроченного 10-летию Крымской весны.

С 12 по 22 марта в регионах России Общество «Знание» организует форумы. 10-ю годовщину Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечают по всей стране.

Так, в Таганроге запланированы выступления лекторов, в том числе, заместителя директора по научной работе и проектной деятельности, кандидата исторических наук Алексея Волвенко, декана факультета истории и филологии, кандидата исторических наук Валентины Агеевой.

Спикеры расскажут ребятам о предпосылках и истории воссоединения Крыма с Россией, достижениях в промышленности, туризме, социальной сфере, которые произошли за последние годы.

Также в рамках запланированных мероприятий форума сотрудники института Антонина Митрофанова и Виктор Смирнов расскажут ребятам о героях Крымской весны, а также крымчанах, севастопольцах и их роли в исторических событиях десятилетней давности.

Жители регионов России и Крыма всегда были одной большой семьей, а предстоящие мероприятия позволят предметно говорить о тех событиях, которые помогли нам воссоединиться. Мы рады, что молодёжь ближе познакомится с уникальными особенностями Крыма и Севастополя, достижениями региона в различных областях, – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Мероприятия Российского общества «Знание» в преддверии памятной даты объединят молодых людей по всей стране, просветительские лекции и встречи с экспертами станут площадкой для открытого диалога об исторических событиях, патриотизме и достижениях России.

Фото ВК Крымский федеральный университет