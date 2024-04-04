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В институте Таганрога для студентов и преподавателей оборудовали игровую зону

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В Таганроге, в корпусе «И» Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ, оборудовали зону игрового нетворкинга. Благодаря вкладу молодых инноваторов ИКТИБ теперь студенты и преподаватели могут расслабиться между занятиями или после трудового дня, провести время с друзьями и коллегами.

#Образование

Мы видим, как в IT-компаниях есть свои уголки отдыха, спортзалы, где сотрудники могут «перезарядиться», временно отвлечься от исполнения основных профессиональных обязанностей. Поэтому захотели что-то подобное сделать в учебном корпусе для наших студентов и работников. Мы с первого курса ориентируем ребят на участие в различных проектах, помогаем оформлять заявки на гранты ЮФУ, ФСИ, ФПИ. Так, группа инициативных студентов, победивших в различных конкурсах, решила в качестве благодарности оказать содействие в обустройстве игровой зоны, – рассказал директор Проектного офиса ИКТИБ ЮФУ Антон Плёнкин.

Теперь прямо в холле корпуса «И» все желающие свободно могут поиграть в настольный футбол, пинг-понг, шахматы. Во внутреннем дворике корпуса есть возможность повесить сетку для игры в бадминтон: воланы и ракетки также были приобретены в рамках обустройства пространства. В ближайшее время в игровой зоне появится дартс.

Мы традиционно проводим анкетирование удовлетворённостью обучения в ИКТИБ. В этот раз студенты отметили, что очень рады реализованной в корпусе инициативе. Мы собрали от них обратную связь и постараемся учесть в дальнейшем их новые пожелания, – добавил Антон Плёнкин.

Уже в апреле Проектный офис ИКТИБ проведет в зоне игрового нетворкинга серию мини-турниров, в котором разыграет мерч-боксы и другие призы.

Текст: Тимур Пацюк, фото ЮФУ

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Таганрогская правда
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