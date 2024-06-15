В хуторе под Таганрогом пропал 80-летний пенсионер

В Неклиновском районе разыскивают 80-летнего жителя хутора Пятихатки Синявского сельского поселения Григория Степановича Куприяненко. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте поисковый отряд «Лиза Алерт».

О местонахождении дедушки, который может нуждаться в медицинской помощи ничего не известно с 13 июня.

Его приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза голубые. Григорий Куприяненко был одет в белую рубашку в сине-серую клетку, серую майку, синие спортивные штаны, черные туфли.

Сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего просят по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото «Лиза Алерт»