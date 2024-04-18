В художественном музее Таганрога презентовали социокультурный проект «Большое искусство — маленькому зрителю!»

Его реализация пройдет с 18 апреля по 18 августа.

В Таганрогском художественном музее состоялась презентация социокультурного проекта «Большое искусство — маленькому зрителю!». Проект адресован детской аудитории и предполагает занимательное игровое знакомство с произведениями отечественного изобразительного искусства, а также развивающие мастер-классы музейной творческой мастерской, сообщили в министерстве культуры региона.

В рамках выездной части проекта сотрудники Таганрогского художественного музея посетят школы и дошкольные учреждения города, а также ряд социальных учреждений Таганрога и Неклиновского района.

Реализация проекта стартовала в четверг, 18 апреля, и продлится до 18 августа текущего года.

Фото из архива «ТП»