В Государственной инспекции труда Ростовской области рассказали о трудовых правах студентов и несовершеннолетних

Трудовое законодательство Российской Федерации предусматривает особые гарантии для студентов и несовершеннолетних работников. Эти меры направлены на защиту их здоровья, обеспечение возможности совмещать работу с учебой и предотвращение эксплуатации со стороны работодателя.

В Государственной инспекции труда Ростовской области рассказали об основных правах и их особенностях.

Кто может работать:

с 16 лет — без ограничений;

с 15 лет — для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью;

с 14 лет — с согласия одного из родителей и органа опеки (для легкого труда в свободное от учебы время);

до 14 лет — в сфере искусства, спорта или рекламы с разрешения родителей и опеки.

На данную категорию работников существует запрет на вредные и опасные условия труда (ст. 265 ТК РФ). Несовершеннолетние не могут работать на тяжелых производствах, в ночных клубах, с табаком и алкоголем. Отпуск 31 день (ст. 267 ТК РФ) предоставляется в удобное для работника время.

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исключение — ликвидация компании.

Руководитель Государственной инспекции труда Ростовской области Ольга Баташева дала комментарий об особенностях трудоустройства студентов и несовершеннолетних:

«Студенты могут работать как на постоянной основе, так и по срочному договору (например, на время каникул). При совмещении работы с учебой важно учитывать график занятий. Сокращенное рабочее время (ст. 173–174 ТК РФ) для студентов очной формы обучения: до 18 лет — не более 17,5 часов в неделю; до 16 лет — не более 12 ч. в неделю».

Работодатель обязан предоставить учебный отпуск для сдачи сессии или защиты диплома (оплачиваемый или за свой счет, в зависимости от формы обучения).

Для оформления трудового договора с несовершеннолетними требуется письменное согласие родителей (для лиц до 16 лет), обязателен медицинский осмотр.

Для студентов:

при приеме на работу предоставляется справка из учебного заведения;

в договоре указывается график работы с учетом учебы».

Фото: ГИТ Ростовской области