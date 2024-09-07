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Множество «колибри» появилось в городском парке Таганрога

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В Таганроге в парке культуры и отдыха имени Горького, который еще в советские времена признавался одним из лучших в республике, и сейчас очень много интересного. Он продолжает радовать и даже восхищать таганрожцев и гостей нашего города. А на днях в нем было замечено множество бабочек, которых в простонародье называют «колибри».

#Экология

Заходя в парк, сразу замечаешь, что по обеим сторонам аллеи, ведущей от центрального входа к Шахматному павильону, благоухает лаванда и множество других цветов. Внимание прохожих привлекают порхающие над ними бабочки и жужжащие пчелы. А в нынешнем году там уже не раз замечали других обитателей. Вот и в этот раз малыш в восторге закричал: «Мама, смотри! Колибри!»

Как нам пояснила доцент Таганрогского института имени А.П. Чехова биолог Валентина Панова, это, конечно же, не колибри, которая обитает в Северной и Южной Америке, а языкан обыкновенный — бабочка из семейства бражников. Эти насекомые отличаются сравнительно значительным весом и способностью зависать в воздухе над цветком, добывая нектар с помощью длинного хоботка.

«Известно, что они в Таганроге обитали и сто лет назад, и до революции, — добавила Валентина Анатольевна. – Но еще совсем недавно они встречались крайне редко. А сейчас бабочек, в том числе бражников, стало много».

Антон СЛОВАКОВ, фото автора

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Таганрогская правда
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