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В гимназии Волгодонска открылся музей СВО

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В гимназии «Шанс» города Волгодонска открылась комната-музей, посвященная специальной военной операции. Там представлены вещи героев и предметы, применяемые в зоне СВО.

#СВО

Наполнением экспозиции занимались социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» Наталия Сухорукова и Елена Будянская совместно с городским отделением «Движения Первых».  

Отдельное внимание в экспозиция уделено бойцу специальной военной операции Виктору Лихошве. Он погиб в зоне специальной военной операции 21 апреля 2022 года, награжден посмертно Орденом Мужества, — рассказали социальные координаторы филиала фонда.

В открытии экспозиционного зала приняли участие дочери погибшего героя, Александра и Валерия. Вся семья героя СВО находится на сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества». Соцкоординаторы помогают решить возникшие вопросы. А вдова бойца Ольга Лихошва принимает активное участие в культурно-досуговых мероприятиях.

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Таганрогская правда
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