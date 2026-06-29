В Гимназическом саду Таганрога состоялся праздник «Мастер и Меотида»

В субботу, 27 июня, в Гимназическом саду состоялся праздник туристического сувенира и ручной работы «Мастер и Меотида».

Благодаря этому вход на новое пространство Литературного музея А.П. Чехова оставался открытым для посетителей на час дольше (обычно Гимназический сад, как и музеи Таганрогского музея-заповедника, закрывается в 18.00).

Участниками акции, которая проводилась впервые, стали многие неравнодушные творческие люди и компании. В частности, мастера декоративно-прикладного искусства, посткроссеры, туристическая компания «Судаков Тревел», театр-студия «Люди». Вместе с таганрожцами здесь были и приезжие, например, художница Лилиана Кофанова, которая из Ейска специально для «Мастера и Меотиды» привезла не только собственные работы, но и свою коллекцию картин ейских живописцев.

Со сцены Гимназического сада к гостям праздника обратились организаторы – руководитель творческого объединения «Славянский уклад» Мария Шмытикова и директор АНО «Арт-аллея» Лилиана Кофанова. Они подчеркнули важность развития связей между всеми территориями на побережье Азовского моря, которое с недавних пор стало внутренним морем России. На это нацелен проект «Жемчужина Меотиды» по исторической и культурной интеграции, по созданию новых туристических маршрутов.

От имени Таганрогского музея-заповедника, при поддержке которого организован праздник, гостей приветствовал заведующий музеем А.А.Дурова Дмитрий Артемьев. Вкратце рассказав о каждом из музеев, входящих в состав музея-заповедника и пригласив познакомиться с их экспозициями, он подчеркнул особенности Гимназического сада:

«Нигде больше в Таганроге вы не увидите такого островка степной растительности, как здесь. Только выехав за город, в сельские районы, можно лицезреть нечто подобное. Гимназический сад – не парк культуры отдыха, он располагает к приятным прогулкам, к чтению, к знакомству с природой… Рады видеть всех вас в нашем необычном, замечательном, новом саду в историческом месте – у здания чеховской гимназии».

Гостей праздника ждали творческие площадки с мастер-классами, выставка картин, туристическая станция компании «Судаков Тревел», почтовая станция #ДаримОткрытку от проекта «Маша и Медведева» (станцию представляла Анна Медведева), стенды мастеров-ремесленников с продажей сувенирной продукции.

На сцене Гимназического сада студия-театр «Люди» представила уличный спектакль-фантасмагорию «Марлы». Основа спектакля таится в мифах и байках Таганрога, в сводках новостей начала XX века и в отголосках тайн, неслышно звучащих в шёпоте волн Азовского моря. Труппа театра обращается к памяти, чтобы на мгновение воскресить забытое, и напомнить о ценности каждой минуты, уходящей, как песок под набегающей волной.

Наряду с яркими впечатлениями у многих посетителей остались и не менее яркие фотографии. Запоминающиеся снимки можно было сделать на фоне красивой природы на специально подготовленных фотозонах.

Информация о дальнейших мероприятиях — в группе проекта «Жемчужина Меотиды» и на сайте Таганрогского музея-заповедника.

Фото Владимира Прозоровского и Таганрогского музея-заповедника