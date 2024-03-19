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В филиале фонда «Защитники Отечества» помогли матери бойца СВО

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Андрей Коралкин выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. Он был командиром отделения взвода противотанковых ракет мотострелкового батальона. Молодого человека посмертно наградили орденом Мужества.

#СВО

Его мама, Галина Николаевна, обратилась в филиал фонда в городе Шахты. Ей была необходима консультация по пенсионным вопросам. Социальный координатор Ирина Кротенко взяла маму героя на сопровождение, а также помогла связаться с пенсионным отделом военного комиссариата и получить ответы на вопросы.

У нас сложились тёплые доверительные отношения. Регулярно провожу с подопечной консультативную работу по различным социальным вопросам, приглашаю на значимые городские мероприятия, — рассказала соцкоординатор Ирина Кротенко.

Сейчас женщины совместно готовят материалы, чтобы увековечить память героя в народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты». Информация об Андрее Коралкине будет включена в мультимедийную экспозицию.

Фото предоставлено Фондом «Защитники Отечества»

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