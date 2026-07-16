В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов

Партия последовательно решает задачи реабилитации бойцов СВО по Народной программе-2021: запускает проекты комплексной реабилитации, проводит приемы участников СВО и их семей в каждом регионе.

Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин, комментируя новый приказ Минздрава, подчеркнул важность программ реабилитации.

«После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь. Новый приказ Минздрава с четкими сроками приема психологов для участников СВО и их семей — правильное и давно назревшее решение», – уверен он.

Владислав Головин отметил, что теперь главное — контроль, чтобы каждая семья, каждый боец получили помощь быстро, независимо от города или села. Он заключил, что партия эту работу обязательно сделает, ведь «Единая Россия» последовательно решает все необходимые вопросы реабилитации ветеранов.

Источник фото: Арина Антонова/РИА Новости