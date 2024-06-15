Сегодня, 15 июня, в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Заводской, 7. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Заводской, Дзержинского, Осипенко и в переулке Парковом. Ориентировочно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся в переулке Смирновском, 139/1. Поэтому вода подается пониженным давлением в районе, ограниченном переулком Смирновским. Примерно до 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»