25 июня в Таганроге ограничена подача воды в двух районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на пересечение улицы Л. Чайкиной и переулка 13-го Нового. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в части Северного микрорайона, на улицах Л. Чайкиной, 4-й Линии, Маршала Жукова, в переулках 12-м и 13-м Новых. Ориентировочно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Комарова, 7. Поэтому вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Калинина, Менделеева, Транспортной, Комарова, Б. Хмельницкого. Примерно до 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»