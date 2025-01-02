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В двух районах Таганрога устраняю утечки на водопроводе

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2 января в Таганроге из-за аварий на водопроводных сетях ограничили подачу воды в некоторых районах города. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Специалисты коммунальной службы устраняют порыв на пересечение улицы 4-я Линия и переулка 10-го Нового. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в части Северного микрорайона. Примерно до 18 часов.

Аварийные работы ведутся на улице 1-й Котельной, 30. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах 1-й Котельной, Мало-Почтовой, Базарной. А также в переулках Шефском, Ружейном, Автодоровском. Ориентировочно до 16 часов.

Фото из архива

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Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
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