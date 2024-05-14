В двух районах Таганрога ограничили водоснабжение

Сегодня, 14 мая, в Таганроге ограничена подача воды в двух районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку в переулке Красном, 6. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные в части Центрального района. Ориентировочно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Лесная биржа, 6 Б. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Адмирала Крюйса, Лесная Биржа и в переулке Контрольном. Примерно до 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»