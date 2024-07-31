В двух районах Таганрога ограничено водоснабжение

31 июля в Таганроге ограничена подача воды в двух районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Дзержинского, 165 Б. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах П. Тольятти, Московской, Дзержинского, Морозова, С.Лазо, Щаденко, Москатова, Турубаровых, З.Космодемьянской. Примерно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Транспортной, 59. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Транспортной, Чехова, Виноградной, Р. Люксембург, Ватутина. Оиентировочно до 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»