В двух районах Таганрога ограничено водоснабжение

Сегодня, 19 июня, в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах двух микрорайонов города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Софьи Перовской, 7. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Софьи Перовской и Бабушкина. Ориентировочно до 17 часов.

Ремонтные работы ведутся на пересечение Поляковского шоссе и улицы Пархоменко. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Транспортной, Ломоносова, Чехова, Поляковском шоссе и в Безымянном проезде. Примерно до 17 часов.

Фото Анатолия Ивашова