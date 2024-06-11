В двух районах Таганрога ограничено водоснабжение

Сегодня, 11 июня, в Таганроге ограничена подача воды в двух районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Дзержинского, 169 и 169 А. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в районе Нового вокзала, улиц С. Лазо, П. Тольятти, Москатова, Щаденко, Черняховского, З. Космодемьянской и переулков Артиллерийских. Ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Петровской, 90. Поэтому вода подается пониженным давлением в Центральном районе город. Примерно до 16 часов.

Фото «Таганрогской правды»