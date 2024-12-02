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В двух районах Таганрога и близлежащих поселках устраняют утечки на водоводе

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2 декабря «Водоканал» Таганрога ведет аварийно-восстановительные работы в селе Дарагановка, в районах «Русского поля» и Нового вокзала.

#ЖКХ

До 14 часов из-за ремонтных работ ограничено водоснабжение улиц С. Шило, Чучева, Сызранова, Мариупольского шоссе. Утечку коммунальная служба устраняет по адресу: улица С. Шило, 202.

Ремонт ветки водовода идет в селе Дарагановка на улице Центральной, 23. Холодная вода подается пониженным давлением потребителям Дарагановки и Герасимовки, ориентировочно до 16 часов.

Еще одна точка работ – повысительно-насосная станция на улице Л. Чайкиной, 57. До 18 часов проблемы с водоснабжением могут испытывать жители улиц Л. Чайкиной и Н. Линии.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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