В двух районах Таганрога и близлежащих поселках устраняют утечки на водоводе

2 декабря «Водоканал» Таганрога ведет аварийно-восстановительные работы в селе Дарагановка, в районах «Русского поля» и Нового вокзала.

До 14 часов из-за ремонтных работ ограничено водоснабжение улиц С. Шило, Чучева, Сызранова, Мариупольского шоссе. Утечку коммунальная служба устраняет по адресу: улица С. Шило, 202.

Ремонт ветки водовода идет в селе Дарагановка на улице Центральной, 23. Холодная вода подается пониженным давлением потребителям Дарагановки и Герасимовки, ориентировочно до 16 часов.

Еще одна точка работ – повысительно-насосная станция на улице Л. Чайкиной, 57. До 18 часов проблемы с водоснабжением могут испытывать жители улиц Л. Чайкиной и Н. Линии.

Фото Анатолия Ивашова