В донском правительстве будущее Таганрога обсудили с молодежью

Представители молодежного парламента, молодежного совета по предпринимательству и общественных организаций Таганрога рассказали о том, как видят дальнейшее развитие нашего города в ходе семинара-совещания которое прошло в правительстве Ростовской области.

Модератором встречи на тему «Будущее Таганрога глазами молодежи» выступил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. Участники обсудили вопросы, касающиеся комплексного развития Таганрога. Первый замгубернатора подчеркнул, что благодаря совместным усилиям город заметно меняется в лучшую сторону.

Модернизирована трамвайная инфраструктура города, ведется масштабное благоустройство Пушкинской набережной, открыт уникальный Ледовый дворец, завершается реконструкция рощи «Дубки», возобновлено пассажирское судоходство – только в этом году планируется до десяти судозаходов в морской порт Таганрога, и это только малая часть сделанного, — привел примеры Александр Скрябин.

И напомнил, что впереди большая работа по созданию доступной и привлекательной среды для жителей и гостей города: благоустройство комфортных современных пляжей, строительство кемпингов, новых гостиничных комплексов и других объектов. Поэтому очень важны и молодежные инициативы по преобразованию города.

Представители молодежного парламента и молодежного совета по предпринимательству в свою очередь рассказали о своих проектах и инициативах. К примеру, второй год подряд в Таганроге проводится конкурс молодежных бизнес-проектов. Только в нынешнем году их представлено 23. В том числе по созданию интеллектуальной автономной метеостанции сельхозназначения, по программно-аппаратному комплексу анализа дефектов дорожного покрытия и другим направлениям. Существует также проект «Чистая Богудония», который реализуется при участии волонтеров и «Движения первых».

Важное социальное значение имеет и реализация другого проекта — «Море без границ: инклюзивная школа гребли для детей с особенностями ментального развития». Кстати, эта школа признана одним из лучших спортивных проектов России в любительском спорте.

Море должно быть открытым для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, — считает генеральный директор АНО «Спортивный клуб «Южный Дракон» Данила Захаров. – Мы развиваем инклюзивный туризм, хотим делиться свои опытом и работаем над новым проектом – «Добрый спорт на Дону».

Александр Скрябин поддержал инициативу, а также предложил таганрогской молодежи подумать о том, как сделать освободившуюся на Пушкинской набережной территорию, ранее принадлежавшую ГИМС, новой точкой притяжения приморского города.

Фото donland.ru