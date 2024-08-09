В донском парке птиц «Малинки» спасли бельчонка, которого хозяевам принес кот

Очередной историей со счастливым концом поделился на своих информационных ресурсах Южный парк птиц «Малинки».

Домашний кот принес одной семье в Ростовском области бельчонка в возрасте недели. Малышку хвостатый положил прямо перед дверью. Люди пытались её выкормить сами, но поняли, что нужна помощь профессионалов-зоологов и обратились в парк «Малинки»

«Ко мне бельчонок попал в возрасте двух недель с закрытыми глазками. Девочка была очень худенькая и обезвоженная. Начала кормить ее смесью для котят, а от обезвоживания помог обычный регидрон. Сначала белочка кушала, как и все маленькие животные, каждые два часа. Вес набирала быстро. Сейчас белочке месяц и 18 дней. Назвали её Диной. Ведёт себя активно: прыгает, бегает, очень любит людей», — рассказала кипер парка Татьяна Глухова.

Пока малышке не исполнилось два месяца и она не перешла на твёрдый корм, киперу приходится везде брать Дину с собой, чтобы обеспечивать ей нужную температуру еды и кормить по расписанию.

«Так, благодаря чуткому коту и неравнодушным людям белочка не только смогла выжить, но и попала в опытные заботливые руки, которые согрели и выкормили её. Теперь Дина стала частью семьи зоологов парка», — поделились в «Малинках».

Ранее мы рассказывали, что зимой в Южном парке птиц «Малинки» спасли раненого лебедя.

Фото и видео: страница парка «Малинки» во Вконтакте.