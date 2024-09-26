В донском парке «Малинки» дети сломали кролику все лапы

Пострадавшее животное вылечили ветеринарные врачи.

О жестокости детей, игравших с кроликом, Южный парк птиц «Малинки» рассказал на своих информационных ресурсах.

«В контактной зоне парка кипер заметил, как неадекватные дети жестоко играют с кроликом — они схватили животное, растянули его в разные стороны, вывернули и сломали все четыре лапы. Кипер выгнал детей из вольера и сразу же позвал зоологов. Кролик лежал на земле, не мог передвигаться», — говорится в сообщении.

Фельдшеры «Малинок» забрали кролика на лечение в ветеринарный отдел. Врач Лилия Петросова начала терапию. Малыш по кличке Лапусик был у нее под чутким присмотром до операции и сейчас находится на реабилитации.

«Оперативно в парк прибыл врач Константин Сычев вместе с анестезиологом. Команда провела остеосинтез в два этапа. Это означает, что кролику заново собрали кости всех четырех лап», — поясняет главный ветврач парка Александра Лашко.

Кролик постепенно поправляется.

Команда парка обратилась к взрослым, которые приходят в парк семьями, с просьбой внимательно следить за детьми. Отметив, что именно родители формируют у ребенка культуру бережного и уважительного общения с животными и птицами, а также со всем живым вокруг.

Фото парка «Малинки»