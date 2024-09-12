В донском охотхозяйстве выпустили в естественную среду 500 фазанов

11 сентября в охотхозяйстве «Утиный остров» Пролетарского района Ростовской области выпущено 500 особей молодняка фазана.

Сейчас на Дону 21 охотпользователь занимается разведением объектов животного мира в полувольных условиях, которые впоследствии выпускаются в естественную среду обитания, сообщает donland.ru.

«Выпуск животных в естественную среду обитания — один из важнейших пунктов охотхозяйственных соглашений», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии области Сергей Красавин.

На сегодняшний день в дикую природу региона уже выпущено около девяти тысяч особей животных из 15 тысяч, запланированных к выпуску в 2024 году.

Фото donland.ru.