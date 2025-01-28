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В донской столице родители изучили основы первой помощи детям

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МегаФон помог благотворительной организации «Мария мама» привлечь дополнительных слушателей на курсы по обучению первой помощи детям. Благодаря технологиям оператора более тысячи россиян из 11 регионов посетили однодневные школы и на практике отработали навыки спасения детей. В Ростове-на-Дону занятия посетили 76 человек.

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Совместная акция оператора и АНО «Школа первой помощи детям «Мария мама» стартовала в октябре. При помощи платформы «МегаФон Таргет» организаторы отправляли СМС-приглашения на бесплатные занятия школы первой помощи детям «Мария мама». После старта рассылок скорость бронирования мест на занятиях увеличилась примерно в два раза: в течение 1-2 дней группы были полностью укомплектованы.

Ежемесячно бесплатную программу «Школа первой помощи детям» посещают от 700 до 900 человек, а благодаря СМС-рассылке эта цифра увеличилась до 1400 человек.  Чтобы пройти обучение смогли все желающие, специалистам благотворительной организации даже пришлось увеличивать частоту занятий.  Если ранее в среднем в месяц проводилось 23 занятия школ первой помощи, то после совместной работы с МегаФоном по привлечению участников курсов их число выросло до 38.

«Благодаря поддержке оператора мы смогли дополнительно обучить первой помощи почти 700 родителей. Они прошли практические занятия и получили необходимые навыки помощи, научились в критический момент действовать быстро и правильно, не терять бесценные минуты», — рассказала руководитель проекта «Школа первой помощи детям АНО «Мария мама» Екатерина Протопопова.

Специалисты оператора применили возможности больших данных в продвижении благотворительности: сформировали список получателей по социально-демографическим показателям, интернет-предпочтениям, сетевой активности и другим параметрам. Таким образом, СМС с приглашением получили мамы в возрасте от 26 до 40 лет, воспитывающие 1-2 детей и проживающие во всех 11 регионах проведения школ «Мария мама».

Все подготовительные работы и сами рассылки осуществлялись оператором на бесплатной основе.

Фото предоставлены МегаФон

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Таганрогская правда
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