В донской станице пенсионер задохнулся в дыму во время пожара

Вчера, 25 апреля, в Ростовской области во время пожара в частном доме погиб 69-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в станице Кагальницкая поступило на пульт дежурного в 8.10 утра. Оказалось, что горит частный дом на улице Кирова. На место выехали семь сотрудников МЧС и одна спецмашина. К их прибытию огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось уже в 08.26.

Во время происшествия погиб пенсионер, который отравился продуктами горения. По предварительной информации, причиной трагедии стал неисправный обогреватель.

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)