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В донских лесничествах завершилась высадка деревьев

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В Ростовской области завершилась весенняя высадка деревьев на землях лесного фонда, которая продолжалась с начала марта, сообщает официальный портал донского правительства.

#Экология

Всего было засажено 1900 гектаров, на эти цели выделено  118,2 млн рублей. В качестве посадочного материала использовались приспособленные к ветрам и засушливому летнему климату деревья — сосна обыкновенная, крымская и белая акация. Работы проводились подведомственными учреждениями министерства природных ресурсов и экологии области – ГАУ РО «Лес».

Теперь лесоводам предстоит осуществлять уход за молодыми деревьями, чтобы все они прижились. Всего за последние пять лет площадь лесовосстановления в донском регионе составила почти 10 тысяч гектаров.

Фото donland.ru

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лес новости Ростовская область экологи
Таганрогская правда
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