В донских центрах «Мой бизнес» с 7 июля стартует неделя правовой помощи семьям

Мероприятия Всероссийской недели правовой помощи семьям с 7 по 10 июля состоятся на площадках центров «Мой бизнес» в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске, Миллерове и Шахтах.

Здесь будут организованы бесплатные встречи с экспертами и юридические консультации по вопросам семейного права и предпринимательства, сообщает портал донского правительства.

7 июля в Таганроге пройдет «круглый стол» на тему «Семейные ценности. Механизм правовой защиты, обязанностей и прав членов семьи».

8 июля, в День семьи, любви и верности, в официальном аккаунте донского центра «Мой бизнес» во ВКонтакте Ольга Карайчева, адвокат и руководитель отдела семейных споров, проведет онлайн-встречу на тему «Семейный бизнес: как избежать проблем».

9 июля в Шахтах эксперты соберутся за «круглым столом», чтобы обсудить, какую помощь может получить семья с детьми от государства, особенно если они хотят открыть свой бизнес. В Миллерово педагог-психолог встретится с детьми из семей, которые оказались в трудной ситуации, а также с детьми участников специальной военной операции. В Волгодонске на семинаре поговорят о том, какие права есть у детей и как защитить семью в современном мире, где много компьютеров и интернета.

Неделя правовой помощи закончится двумя важными событиями. В Новочеркасске пройдет семинар о том, какую поддержку могут получить участники СВО и их семьи. В Волгодонске также состоится встреча, где расскажут о том, как государство помогает семьям.

«С начала года наши центры провели более ста мероприятий и помогли более чем 3,5 тыс. людей, которые хотят начать свой бизнес или уже его ведут», — говорит Виталий Зданевич, руководитель центра «Мой бизнес» в Ростовской области.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте mbrostov.ru.

Фото: donland.ru