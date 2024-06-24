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В доме-интернате Таганрога выступил Андрей Маламан

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23 июня подопечных Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 ждала особая радость. Перед ними с концертной программой выступил волгоградский волонтер Андрей Маламан, который приехал по приглашению АНО «Старость в радость» (г. Ростов-на-Дону). Музыканта любят и с удовольствием слушают пожилые люди, живущие в различных регионах России.

Город

Андрей Маламан — бывший следователь. Раньше он боролся со злом в этом мире. Теперь приумножает радость. Похожий на Дедушку Мороза байкер и музыкант из города-героя Волгограда называет себя человеком, который учится раздавать добро строчками из знакомых каждому песен. И это ему удается, что в очередной раз убедительно доказал концерт, состоявшийся в нашем городе.

Владимир ДОРДА, фото автора

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Таганрогская правда
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