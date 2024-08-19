В ДГТУ предупредили о мошенниках, создающих фейковые странички вуза

Студентам обещают перевод на бюджет и скидки.

Руководство ДГТУ предупредило своих студентов о мошенниках, которые создают фейковые аккаунты и странички подразделений вуза.

«Внимание, студенты! В последнее время случаи мошенничества стали более частыми во всех сферах, и ДГТУ не стал исключением, — говорится в сообщении на страничке университета в Telegram. — Мошенники создают фейковые аккаунты, маскируясь под Студенческий офис и другие подразделения вуза, предлагая «услуги» вроде зачисления, перевода на бюджет или скидок на обучение», — предупредили в вузе.

Студентам предлагают в случае получения «подозрительного сообщения» сразу сообщить об этом руководству.

Фото: страница ДГТУ