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В детском саду Таганрога прошло специальное занятие ко Дню российской почты

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В преддверии Дня российской почты, который в этом году будет отмечаться 13 июля, воспитанники детского сада № 41 в игровой форме смогли узнать специфику работы почтовиков и роль Почты в истории и в современном мире.

Новости Таганрога

Такое интересное и необычное занятие со своими подопечными провели воспитатель группы «Почемучки» Наталья Коротких и воспитатель группы «Пчёлки» Ольга Кабарухина. Сам праздник был учреждён указом президента Российской Федерации «О Дне российской почты» от 16 мая 1994 г. № 944 в ознаменование той роли, которую почта сыграла в развитии российского государства.

Дети вместе со своими воспитателями оформили почтовый уголок, подготовили тематические поделки, научились подписывать и отправлять открытки. Почтовые карточки и их бесплатную отправку, а также подарки за творческие номера садику предоставило Региональное управление Почты России в Ростовской области. В игровой форме воспитатели расширили образовательное пространство.

Дети читали стихи, разыграли знаменитую сценку из стихотворения Самуила Маршака «Почта», в котором, к слову, упоминается и Таганрог. Ребята узнали много нового о профессиях на Почте, что поможет им в будущем определиться со своим профессиональным выбором, где строить карьеру, а также как стать уверенным пользователем почтовых услуг. Яркие эмоции остались у всех участников знакомства с почтовыми профессиями.

Почта сейчас активно развивается, расширяется спектр оказываемых услуг, повышается уровень сервиса. Все это благодаря высокому профессионализму, преданности своей профессии и ответственности за конечный результат всех работников связи.

Яна ФЁДОРОВА, фото предоставлено детсадом № 41

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Таганрогская правда

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