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В детской поликлинике Таганрога открыли художественную выставку доктора-хирурга

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По инициативе главного врача детской городской поликлиники № 2, депутата городской Думы Натальи Кириенко, в фойе медучреждения по адресу: пер. Каркасный, 2 открылась персональная арт-выставка живописи ее коллеги, травматолога-ортопеда высшей категории, детского хирурга высшей категории Андрея Чудинова.

Новости Таганрога

Как известно, 2024-й объявлен Президентом РФ Годом семьи. Хирург и ортопед Андрей Чудинов прекрасный семьянин, воспитывающий со своей женой двух сыновей. Это в какой-то степени и стало основанием того, что Наталья Кириенко предложила ему разместить выставку своих работ в коридорах детской поликлиники.

Говорят, что Андрей Викторович прекрасный детский доктор. Теперь он станет известен и как художник. Несмотря на то, что его картины экспонировались на нескольких выставках городского отделения Союза художников и даже отмечены почетным дипломом и бронзовой медалью международной выставки, эта — первая персональная.

В фойе поликлиники № 2 собрались коллеги, родные и друзья доктора Чудинова. Главврач Наталья Кириенко представила «виновника торжества».

«Любуясь этими прекрасными картинами, наши пациенты создадут впечатление о врачах, как людях творческих и талантливых во всем. Так оно и есть», — констатировала Наталья Николаевна.

Андрей Чудинов признался, что рисовать любил с детства. Вернулся к своему увлечению три года назад во время пандемии короновируса. Помогли уроки и мастер-классы по живописи в интернете. Толчок к более серьезной работе дал известный таганрогский художник Алексей Адамов, рассмотрев в докторе несомненный талант. Кстати, Алексей Владимирович тоже приехал на открытие выставки. Мэтр живописи поздравил начинающего живописца с персональной выставкой и выразил уверенность, что это только начало творческого пути.

В экспозиции Андрея Чудинова представлены как его ученические работы, так и авторские. Этой выставкой он хочет показать: научиться рисовать можно в любом возрасте. Если есть тяга к творчеству, любовь к прекрасному и немного свободного времени, всё получится.

Главврач Наталья Кириенко не жалеет, что предложила украсить картинами фойе поликлиники. Их видят и мамочки, которые приводят детей к врачам, и сами ребята.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора

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Таганрогская правда
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