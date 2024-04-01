В Таганроге в Центральной городской детской библиотеке имени М. Горького состоялась творческая встреча с юными художницами Анастасией Поповой и Златой Балашовой. Мероприятие проходило в рамках Недели детской книги. Инициатором совместной выставки «Мир глазами ребенка» стала депутат городской Думы Елена Сирота. Проект осуществлен при содействии Благотворительного фонда «Здоровое поколение».

Девочки – ровесницы: им обеим – по 12 лет. Познакомились они в нашем городе в реабилитационном центре «Здоровье». У юных художниц много общего. Это не только увлечение изобразительным искусством, но и, например, любовь к животным. Сами девчата окружены родительской любовью, рисовать они, как и большинство детей, начали еще в раннем детстве, при этом творческие начинания дочек активно поддержали их мамы.

Настя Попова со своей большой и дружной семьей проживает в селе Успенское Успенского района Краснодарского края. Учится в 4-м классе местной общеобразовательной школы. У нее – много питомцев: кошки, собака, кролики. Изобразительным искусством занимается с 5-и лет, обучается в детской школе искусств. Девочка не только рисует, но и увлекается пластинографией: лепит картины с помощью обычного пластилина.

Злата Балашова – таганроженка, пятиклассница. Занимается в Арт-студии. Дома у неё – целый зоопарк, в котором 4 кошки, морская черепаха, кролики, хомячки, канарейка, рыбки, гигантские улитки и маленькая муравьиная ферма: в муравьиной семье – около ста насекомых.

Обе художницы работают в различных жанрах, но при этом у каждой из них есть свой особый талант, свой излюбленный жанр.

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Злата – замечательный анималист: изображая животных, ей удается отразить не только их внешний облик, но и настроение, характер.

Настино село – на берегу Кубани. Но при этом девочка очень любит рисовать море, она – ярко выраженный маринист.

Выставка «Мир глазами ребенка» продолжит работу до 15 апреля, вход свободный. Адрес библиотеки имени М. Горького: ул. Фрунзе, 58-А.

Ирина Мартынова, фото автора