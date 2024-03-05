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В детских садах Таганрога малыши поздравляют бабушек и мам

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В детских садах Таганрога проходят праздничные утренники, посвященные предстоящему Международному женскому дню. Сегодня, 5 марта, своих мам и бабушек поздравляли малыши детсада № 83.

Новости Таганрога

Подготовка к мероприятию началась задолго до наступления праздника. Воспитатели разучивали с детьми стихотворения, песни и танцы, репетировали сценки. Для любимых мам и бабушек ребята изготовили подарки: поздравительные открытки и рисунки.

В день утренника все улыбки, песни, добрые слова посвящались женщинам. Искренние, трогательные в своей непосредственности выступления детей стали лучшим подарком, который мамы и бабушки могли получить от своих детей и внуков.

Фото предоставлено детсадом № 83

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Таганрогская правда
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