В детсаду Таганрога малышам рассказали о правилах безопасности

В Таганроге в рамках декады детской безопасности инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции майор полиции Яна Султанова встретилась с малышами детского сада № 92, чтобы рассказать им о правилах дорожного движения.

Ребята узнали о правилах поведения на дороге. Им рассказали, как обезопасить себя во время поездок в транспорте, а так же во время катания на велосипедах, самокатах и роликах.

Но больше всего малышам понравилась патрульная машина. Они с интересом рассматривали ее и даже правильно расшифровали буквы ДПС. А в конце встречи попросили включить им звуковой сигнал.

Фото Госавтоинспекции Таганрога