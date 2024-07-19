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В детсаду Таганрога малышам рассказали о правилах безопасности

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В Таганроге в рамках декады детской безопасности инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции майор полиции Яна Султанова встретилась с малышами детского сада № 92, чтобы рассказать им о правилах дорожного движения.

#Безопасность

Ребята узнали о правилах поведения на дороге. Им рассказали, как обезопасить себя во время поездок в транспорте, а так же во время катания на велосипедах, самокатах и роликах.

Но больше всего малышам понравилась патрульная машина. Они с интересом рассматривали ее и даже правильно расшифровали буквы ДПС. А в конце встречи попросили включить им звуковой сигнал.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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безопасность новости Таганрог
Таганрогская правда
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