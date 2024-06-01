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В День защиты детей Ростовстат поделился цифрами о донской детворе

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1 июня — Международный день защиты детей. Для ребят — это праздник. Для взрослых – повод внимательно присмотреться к их проблемам и помочь сделать детство безоблачным и счастливым.

#Дата

Дети (0-14 лет) составляют шестую часть населения донского региона — 648 575 замечательных мальчиков и девочек.

В 2023 году в Ростовской области на свет появилось 32 225 малышей, в среднем ежедневно рождалось 88 младенцев.

Многолетние статистические наблюдения фиксируют, что мальчиков рождается немного больше, чем девочек. На 100 новорожденных приходится 51 мальчик и 49 девочек.

Семья — первый и самый близкий круг людей, в который попадает ребёнок. И к счастью, на Дону 80% малышей рождаются в официально зарегистрированных семьях.

Помимо родителей на всех этапах взросления наши дети окружены вниманием педагогических работников. В 2023 году дошкольным образованием, присмотром и уходом за детьми занимались 15,3 тысячи человек, большая часть которых воспитатели (78%).

На начало 2022/2023 учебного года в организациях начального, основного и среднего общего образования со школьниками работало 32,5 тысяч человек, 87% из них — учителя.

На всестороннее развитие творческих способностей детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное, физическое совершенствование направлена деятельность организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

Детским отдыхом и оздоровлением занимаются 11,3 тысячи работников, из которых более 8 тысяч — педсостав. В 2023 году почти 60 тысяч ребят провели летние каникулы в оздоровительных лагерях. Причем, благодаря действию социальных программ, всё больше детей отдыхает по бесплатным путевкам или с частичной компенсацией.

Любви и заботы много не бывает. Если взрослые об этом будут помнить, счастливый детский смех всегда будет звучать над мирным тихим Доном!

Материал и инфографика предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат), изображение от freepik

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Таганрогская правда
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