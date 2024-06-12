В День России парк им. М Горького в Таганроге изменит режим работы

Сегодня, 12 июня, парк культуры и отдыха им. М. Горького в Таганроге работает с 06.00 до 22.00. Для посетителей открыты три входа.

В День России зайти в парк можно через три входа – центральный, со стороны ГДК и со стороны улицы Социалистической. После 22.00 для посещения парк закроют. Администрация парка приносит извинения за временные неудобства.

Напомним 12 июня на территории парка, в арт-пространстве «Таганрогский трамвай», в 11.00 и 14.00 состоятся мастер-классы «Моя Родина – Россия». А в 12.00 и 15.00 – игротека «Настольное лото».

Аттракционы работают без ограничений.

Фото Сергея Плишенко