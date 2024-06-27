В День молодежи яркий праздник пройдет в парке «Левобережный»

29 июня, в День молодежи, турниры по экстремальным видам спорта и уличной культуре пройдут в Ростове, сообщает официальный портал донского правительства.

Праздник пройдет по федеральной франшизе Росмолодежи, а проект «Уличная классика» будет реализован в рамках регионального проекта «Молодежь России» нацпроекта «Образование».

В парке «Левобережный» с 11.00 стартуют соревнования и показательные выступления спортсменов по самым разным видам спорта. Мастерство выполнения элементов на ровной поверхности и на рампе продемонстрируют BMX-райдеры. Сложные препятствия на скорость будут преодолевать трейсеры. Эффектные трюки, вращения и прыжки покажут скейтеры и представители самокатного спорта. Любители панны смогут посостязаться в технике управления мячом. Мастера граффити займутся преобразованием пространства. А брейкеры и танцоры хип-хопа добавят фестивалю праздничной атмосферы драйва.

Фото donland.ru