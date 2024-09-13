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В День города выдающимся таганрожцам вручили Чеховские премии

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Чеховские премии в 2024 году получили девять человек — представители сфер образования, медицины и культуры.

Город

Торжественный вечер, посвященный 326-й годовщине Таганрога, прошел 12 сентября в театре имени А.П. Чехова. В ярком празднике приняли участие творческие коллективы. Настоящим сюрпризом для гостей стал подарок, который подготовил народный художник России Никас Сафронов. Таганрог получит работу художника — портрет А.П. Чехова, написанный специально для города.

«С благодарностью вручил отличившимся таганрожцам Чеховские премии. Эта традиция существует у нас уже 14 лет. Всего лауреатами премии стали 130 человек —  представители сфер образования, медицины и культуры», — рассказал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Андрей Фатеев отметил, что герои праздничного вечера живут в городе Чехова и работают на благо таганрожцев. Каждый в своей сфере. По мнению лауреатов, их награда —  заслуга коллективов учреждений, где они трудятся. И с этим сложно не согласиться.

«Таганрог — город талантливых и влюбленных в свою малую Родину людей! Всю свою энергию, опыт, знания, они отдают любимому городу. Спасибо каждому за вклад в общее дело. За искреннюю любовь и желание улучшать жизнь вокруг!», — обратился к горожанам глава администрации.

Лауреаты Чеховской премии 2024 года

Культура:

  • Лауреаты Чеховской премии в области культуры и искусства 2024 году:
  • Тамара Бувалкоа, Почетный гражданин города Таганрога;
  • Галина Арсеньева, режиссер Городского дома культуры;
  • Татьяна Артюшкина, старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея.

Образование:

  • Виктория Долганова, учитель-логопед школы № 26;
  • Елена Гринченко, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе детского сада № 100 «Рябинушка»;
  • Наталья Волвенко, заведующий координационно-методическим отделением Центра внешкольной работы.

Медицина:

  • Юлия Гречинская, заведующий пульмонологическим отделением городской больницы № 7;
  • Денис Пихтовников, врач-оториноларинголог консультативно-диагностического отделения детской городской поликлиники № 1;
  • Олег Орлов, участковый врач-педиатр педиатрического отделения № 3 городской поликлиники № 2.

Фото Анатолия Ивашова

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Андрей Фатеев День города награда премия театр Чехова
Таганрогская правда
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