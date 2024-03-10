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В дельте Дона собираются развивать экологический туризм

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В Ростовской области будут развивать экологический туризм в дельте Дона. Этот  участок входит в состав особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Донской».

Новости Ростовской области

Перспективы развития туризма обсудили  во время совещания на научно-экспедиционной базе ЮНЦ РАН «Кагальник». В нем приняли участие представители минприроды, минобразования,  минэкономразвития, Ботанического сада ЮФУ, Ассоциации «Живая природа степи» и другие.

Следует отметить, что территория парка уникальна. Природное разнообразие, наличие редких видов растений, животных и ландшафтов делают ее привлекательной для экологического туризма. Исторически Дельта Дона отличалась богатыми рыбными ресурсами. Через нее идут на нерест проходные и полупроходные рыбы, здесь сохранились естественные нерестилища для сазана, судака и других рыб, происходит их нагул и зимовка.

Также, здесь можно увидеть самую большую на Юге России колонию баклана, гнёзда орлана-белохвоста, каравайки, кудрявых пеликанов и орла-карлика.

По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы, которая займется разработкой предложений по созданию национальной туристической тропы.

Фото Минприроды Ростовской области

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#экотуризм новости Ростовская область
Таганрогская правда
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