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В ЦСО под Таганрогом проходит инструктаж по уходу за тяжелобольными

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Обучение рассчитано на дончан, которые самостоятельно ухаживают за своими близкими.

Новости Таганрога

В Неклиновском районе, на базе Центра социального обслуживания (ЦСО) граждан пожилого возраста и инвалидов, проходят обучающие занятия по уходу за тяжелобольными людьми «Школа ухода». Об этом сообщает администрация ЦСО на своей странице соцсетях.

«Ведущая роль Школы ухода – обучение граждан, желающих самостоятельно ухаживать за своими близкими, специалистов учреждения и родственников получателей социальных услуг с использованием технических средств реабилитации практическим навыкам ухода за тяжелобольными людьми», – говорится в сообщении учреждения.

Вчера, 31 октября специалист по социальной работе провел тематическое занятие с социальными работниками ОСО №4 села Троицкого. В практических занятиях поучаствовали всего 39 человек.

Фото: страница ВК МБУ ЦСО НР РО

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Таганрогская правда
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