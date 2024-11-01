В ЦСО под Таганрогом проходит инструктаж по уходу за тяжелобольными

Обучение рассчитано на дончан, которые самостоятельно ухаживают за своими близкими.

В Неклиновском районе, на базе Центра социального обслуживания (ЦСО) граждан пожилого возраста и инвалидов, проходят обучающие занятия по уходу за тяжелобольными людьми «Школа ухода». Об этом сообщает администрация ЦСО на своей странице соцсетях.

«Ведущая роль Школы ухода – обучение граждан, желающих самостоятельно ухаживать за своими близкими, специалистов учреждения и родственников получателей социальных услуг с использованием технических средств реабилитации практическим навыкам ухода за тяжелобольными людьми», – говорится в сообщении учреждения.

Вчера, 31 октября специалист по социальной работе провел тематическое занятие с социальными работниками ОСО №4 села Троицкого. В практических занятиях поучаствовали всего 39 человек.

Фото: страница ВК МБУ ЦСО НР РО