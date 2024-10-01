В центре Таганрога подачу электроэнергии восстановят в течение часа

В центральной части Таганрога 1 октября из-за аварийной ситуации временно ограничена подача электроэнергии.
Таганрожцы сообщают о неработающих светофорах, остановившихся трамваях. Нет света и в домах на улицах Фрунзе, Чехова и других.
«Информируем об отключении электроэнергии. В настоящий момент устранением аварийной ситуации на сетях Россетей занимаются бригады энергетиков. В течение часа абоненты будут запитаны электроэнергией от резервной линии», — сообщает администрация города.
Фото из архива (Россети Юг)
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