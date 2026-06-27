В центре Таганрога историческое здание кондитера Фая неожиданно стало двухцветным после ремонта

В Таганроге историческое здание на улице Петровской, 69, неожиданно приобрело двухцветную окраску: верхняя часть фасада осталась розовой, а нижняя стала желтой. Изменения в облике строения заметили сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога», которые опубликовали фото на своей странице во «ВКонтакте».

Как пояснили музейщики, в конце XIX века это здание принадлежало кондитеру Николаю Фаю, который был знаком с семьей Чеховых, а перед революцией — Ивану Александровичу Лакиеру, сыну известного ученого.

Под постом таганрожцы уже начали обсуждать новую расцветку: одни назвали «дикостью» разный цвет фасада, другие отметили, что «желтый, значит желтый, главное, что не ободранный», а третьи пошутили, что «маляра может обидеть каждый».

Сотрудники музея в связи с ситуацией вспомнили строки из стихов Алексея Толстого: «Заметил я, что желтый этот цвет / Особенно льстит сердцу патриота; / Обмазать вохрой дом иль лазарет / Неодолима русского охота…».

«Поветрие какое-то в Таганроге с желтым оттенком. Ну не к лицу кариатидам эта «канарейка»!», — добавили специалисты.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»