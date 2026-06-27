Главная » Город

В центре Таганрога историческое здание кондитера Фая неожиданно стало двухцветным после ремонта

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

В Таганроге историческое здание на улице Петровской, 69, неожиданно приобрело двухцветную окраску: верхняя часть фасада осталась розовой, а нижняя стала желтой. Изменения в облике строения заметили сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога», которые опубликовали фото на своей странице во «ВКонтакте».

Город

Как пояснили музейщики, в конце XIX века это здание принадлежало кондитеру Николаю Фаю, который был знаком с семьей Чеховых, а перед революцией — Ивану Александровичу Лакиеру, сыну известного ученого.

Под постом таганрожцы уже начали обсуждать новую расцветку: одни назвали «дикостью» разный цвет фасада, другие отметили, что «желтый, значит желтый, главное, что не ободранный», а третьи пошутили, что «маляра может обидеть каждый».

Сотрудники музея в связи с ситуацией вспомнили строки из стихов Алексея Толстого: «Заметил я, что желтый этот цвет / Особенно льстит сердцу патриота; / Обмазать вохрой дом иль лазарет / Неодолима русского охота…».

«Поветрие какое-то в Таганроге с желтым оттенком. Ну не к лицу кариатидам эта «канарейка»!», — добавили специалисты.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

архитектура Музей Градостроительства и быта Таганрога новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru