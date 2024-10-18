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В центре Ростова потушили крупный пожар

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Горел двухэтажный многоквартирный дом на площади около 300 кв. метров.

Новости Ростовской области

Сегодня рано утром в донской столице загорелся двухэтажный многоквартирный дом на ул. Седова, 17, сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 5.50, сообщает МЧС по Ростовской области.

Огнем была охвачена кровля по всей площади дома — около 300 кв. метров. Пожар тушили 37 человек личного состава с помощью 10 единиц техники. Около 8 часов утра 18 октября открытое горение было ликвидировано.

Пострадавших в пожаре нет. Дома расселен за исключением двух квартир, жильцы которых самостоятельно эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС, говорится в сообщении ведомства.

Фото: МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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