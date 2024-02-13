В центре Ростова открыли памятник известному сатирику, народному артисту РФ Михаилу Жванецкому

Торжественная церемония состоялась сегодня, 13 февраля. В ней приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, губернатор Ростовской области Василий Голубев, супруга и сын сатирика.

Отлитый в бронзе памятник установлен в излюбленном месте для прогулок ростовчан и гостей донской столицы — на улице Пушкинской, сообщается на портале правительства региона.

Игорь Левитин поблагодарил жителей Дона за любовь к творчеству Михаила Жванецкого.

Мне очень приятно, что сегодня моему земляку и старшему товарищу открывают памятник. Это говорит о том, что Одесса и Ростов были и всегда будут друзьями. Последние годы жизни Михаил Жванецкий именно здесь, в Ростове, много писал, рассказывал, и то, что вы открыли памятник, это знак большого уважения к писателю, — сказал Игорь Левитин.

Василий Голубев подчеркнул, что на Дону высоко ценят творчество Михаила Жванецкого, сатирик любил приезжать на гастроли в южный город. Он блистал на сценах Ростовской драмы, государственной филармонии и всегда говорил, что здесь «особая публика».

Его юмор был часто очень серьезным, он писал о любви, о детях, о Родине. Михаил Жванецкий искренне любил ростовчан, первое выступление было у него здесь. Он любил Антона Павловича Чехова, считал его одним из самых лучших писателей. И на самом деле, человек, который так много отдавал людям, не может не любить Родину, не может не любить землю и Одессу свою, и Ростов свой. Поэтому я считаю, что это место будет любимым для ростовчан, которые прекрасно относятся к творчеству Михаила Михайловича, — подчеркнул губернатор.

Вдова писателя Наталья Валерьевна отметила, что Жванецкий любил Россию.

Он считал себя до конца русским. Я хочу сказать спасибо губернатору, сыну, который поддерживал, инвестору, а также автору памятника, — сказала Наталья Жванецкая.

На церемонии музыкальную композицию исполнил друг писателя — известный музыкант Евгений Маргулис.

Для справки

Решение об установке памятника российскому писателю-сатирику М.М. Жванецкому было принято на заседании городской межведомственной комиссии Ростова-на-Дону в 2021 году. Инициатор и инвестор проекта — управляющий группы компаний «ААА Моторс» Олег Сурган. Памятник из бронзы изготовлен Ростовским заводом художественного литья «Братья Костевы».

Фото пресс-службы губернатора