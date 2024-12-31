Главная » Город

В центральном парке Таганрога запустят аттракционы на первой неделе января

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

С 1 по 8 января в парке культуры и отдыха имени М. Горького будут работать аттракционы.

Город

Об этом парк сообщил на своей странице в соцсети. Аттракционы запустят при хороших погодных условиях. Покататься можно будет с 12 до 18 часов.

В Шахматном павильоне парка 2 января с 11 до 13 часов для детей проведут мастер-класс «Новогодние фантазии», а 6 и 7 января в это же время – мастер-класс «Рождественское чудо». До 15 января здесь можно посмотреть выставку авторских ёлочных игрушек «АРТ-ёлка 2025».

В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» работает «Резиденция Деда Мороза». Пообщаться с зимним волшебником детвора сможет с 2 по 5 января в 12 и 16 часов.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Новый год парк Горького праздник
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru