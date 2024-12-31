В центральном парке Таганрога запустят аттракционы на первой неделе января

С 1 по 8 января в парке культуры и отдыха имени М. Горького будут работать аттракционы.

Об этом парк сообщил на своей странице в соцсети. Аттракционы запустят при хороших погодных условиях. Покататься можно будет с 12 до 18 часов.

В Шахматном павильоне парка 2 января с 11 до 13 часов для детей проведут мастер-класс «Новогодние фантазии», а 6 и 7 января в это же время – мастер-класс «Рождественское чудо». До 15 января здесь можно посмотреть выставку авторских ёлочных игрушек «АРТ-ёлка 2025».

В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» работает «Резиденция Деда Мороза». Пообщаться с зимним волшебником детвора сможет с 2 по 5 января в 12 и 16 часов.

Фото Сергея Плишенко