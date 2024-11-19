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В центральной части Таганрога модернизирована 4G связь

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В центральной части Таганрога улучшено качество 4G связи. В результате модернизации телеком-оборудования в Нижней Касперовке удалось усилить качество сигнала более чем в два раза.

#Технологии

В результате проведенных работ увеличена скорость мобильного интернета МТС на улицах Котовского, Штыба, Социалистической. Несмотря на центральное расположение района, в нем преобладает частная застройка, где люди проживают круглогодично. Теперь улучшенный сигнал LTE позволит жителям района постоянно быть на связи через мессенджеры, загружать тяжелые файлы, а также смотреть и слушать потоковые музыку и фильмы.

«Нам важно улучшать сеть не только в новых районах региона, но и прокачивать ее уже в охваченных локациях. Нижняя Касперовка – пример этого подхода. Район постепенно развивается, приезжают новые жители, поэтому Касперовка со временем стала все больше нуждаться в устойчивом сигнале для выхода в сеть», – комментирует директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. 

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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