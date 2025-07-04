В центральной части Таганрога будут перебои с водой до полуночи

Ведутся аварийные работы.

Аварийные работы на системе водоснабжения города в настоящее время ведутся по адресу ул. Петровская, 15. Об этом сообщает «Водоканал».

В этой связи вода в дома центрального района, ограниченного ул. Азовская, ул. Петровская, ул. Гарибальди, ул. Греческая, пер. Некрасовский, будет подаваться в ограниченном режиме.

Ориентировочно до 24.00 часов водоснабжение будет восстановлено.

Фото из архива