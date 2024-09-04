В четырех районах Таганрога ограничено водоснабжение

4 сентября в Таганроге ограничена подача воды в нескольких районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Театральной, 19/3. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома на улицах Театральной, Щорса, Панфилова, Ломоносова, Чапаева. Примерно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице П. Тольятти, 34-2. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах П. Тольятти, Дзержинского, Московская, Морозова. Ориентировочно до 18 часов.

Еще один порыв устраняют на пересечение переулка 17-го Нового и улицы Маршала Жукова. Нехватку воды до 18 часов могут ощущать жители Северного микрорайона.

Также работы ведутся на улице Москатова, 13. Водоснабжение осуществляется пониженным давлением в районе улиц Щаденко, Дзержинского и Москатова. Примерно до 16 часов.

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